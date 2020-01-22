СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Власти Китая вводят временный запрет для жителей Ухани на выезд из города в связи с распространением коронавируса, сообщает местная газета Global Times.

Ранее сообщалось, что число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17.

"Власти (Ухани - ред.) приостанавливают работу автобусов и метро в городе, рейсы из вокзалов и аэропортов прекращаются с 10.00 (05.00 мск) четверга на фоне роста эпидемии коронавируса", - сообщило издание в Twitter

Население Ухани, находящейся в провинции Хубэй, составляет более 11 миллионов человек.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.