Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T22:09+0300
https://ria.ru/20200122/1563757066.html
СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156364/60/1563646063_0:177:3072:1905_1036x0_80_0_0_24ec7eb45a30ddf3d3bbb097e7db0edb.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса

22:09 22.01.2020
2143
© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Китая вводят временный запрет для жителей Ухани на выезд из города в связи с распространением коронавируса, сообщает местная газета Global Times.
Ранее сообщалось, что число погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17.
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Вчера, 17:52
Глава Гонконга рассказала о ситуации с новым коронавирусом
"Власти (Ухани - ред.) приостанавливают работу автобусов и метро в городе, рейсы из вокзалов и аэропортов прекращаются с 10.00 (05.00 мск) четверга на фоне роста эпидемии коронавируса", - сообщило издание в Twitter.
Население Ухани, находящейся в провинции Хубэй, составляет более 11 миллионов человек.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Вчера, 21:31
У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
1031121
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
Глава Гонконга рассказала о ситуации с новым коронавирусом
Аэропорт в Париже
В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
В Бразилии сообщили о возможном заражении женщины новым коронавирусом
Люди в защитных масках на улице Пекина
ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Геннадий Онищенко
Онищенко допустил ограничение на въезд в Россию китайцев из-за вируса
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
Лента новостейМолния