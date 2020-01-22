СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд", уподобляясь им.
Поклонская подчеркнула, что последний общественный резонанс вокруг шуток комиков Ивана Урганта и Александра Долгополова, на которых со стороны общественности посыпались обвинения в "оскорблении чувств верующих", вызывает противоречивые чувства.
"Сразу скажу, я не поддерживаю тех, кто оскорбляет православную веру и вообще веру. Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно слушать их выходки со сцены или по телевизору. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей инквизиторами. Верующий человек - это высококультурный и сдержанный, смелый человек, поэтому не пристало бегать с жалобами на высказывания невежд, уподобляться им же. Устраивать инквизицию тоже не верно", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, следить за исполнением законов и соблюдением прав человека - это обязанность правоохранительных органов.