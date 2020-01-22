Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков

"Сразу скажу, я не поддерживаю тех, кто оскорбляет православную веру и вообще веру. Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно слушать их выходки со сцены или по телевизору. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей инквизиторами. Верующий человек - это высококультурный и сдержанный, смелый человек, поэтому не пристало бегать с жалобами на высказывания невежд, уподобляться им же. Устраивать инквизицию тоже не верно", - сказала РИА Новости Поклонская.