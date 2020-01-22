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Религия и мировоззрение
2020-01-22T22:03+0300
https://ria.ru/20200122/1563756903.html
Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1036x0_80_0_0_87ad95aad409c9a8a1a2ad771cffdd82.jpg
РИА Новости

Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков

22:02 22.01.2020 (обновлено: 22:03 22.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала верующих игнорировать шутки комиков на религиозную тематику и не бегать с жалобами на "высказывания невежд", уподобляясь им.
Поклонская подчеркнула, что последний общественный резонанс вокруг шуток комиков Ивана Урганта и Александра Долгополова, на которых со стороны общественности посыпались обвинения в "оскорблении чувств верующих", вызывает противоречивые чувства.
"Сразу скажу, я не поддерживаю тех, кто оскорбляет православную веру и вообще веру. Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно слушать их выходки со сцены или по телевизору. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей инквизиторами. Верующий человек - это высококультурный и сдержанный, смелый человек, поэтому не пристало бегать с жалобами на высказывания невежд, уподобляться им же. Устраивать инквизицию тоже не верно", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, следить за исполнением законов и соблюдением прав человека - это обязанность правоохранительных органов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНаталья ПоклонскаяГосдума РФИван УргантРоссияОбщество
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