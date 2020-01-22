В США объяснили присутствие своих войск в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Власти Сирии не смогут обеспечить "эффективное управление" в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, поэтому в регионе остаются войска США, заявил генерал-майор Алекс Гринквич, заместитель командующего операцией против ИГ*, которую проводит коалиция во главе с США.
"Для полного уничтожения ИГ* требуется эффективное управление, и я не уверен, что режим (власти Сирии – ред.) может его обеспечить", - сказал Гринквич в среду на брифинге, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях войска коалиции могут покинуть Сирию.
ИГ* в 2014 году захватила значительные территории в Сирии и Ираке. К настоящему времени большая часть территории Сирии освобождена от боевиков силами сирийской армии и российских военных.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны, смещения которых в Вашингтоне давно добиваются. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее в некоторых районах на востоке страны все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции. Как объяснял президент США Дональд Трамп, американские военные "охраняют нефть", которая приносит доходы курдским "Сирийским демократическим силам" - главным союзникам США в регионе. Власти Сирии считают, что США таким образом грабят страну.
* Организация, запрещенная в России