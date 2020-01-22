В США объяснили присутствие своих войск в Сирии

"Для полного уничтожения ИГ* требуется эффективное управление, и я не уверен, что режим (власти Сирии – ред.) может его обеспечить", - сказал Гринквич в среду на брифинге, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях войска коалиции могут покинуть Сирию.