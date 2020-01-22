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Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit
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РИА Новости

Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit

21:40 22.01.2020 (обновлено: 23:13 22.01.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников Brexit в Лондоне
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза, теперь его должна подписать королева Елизавета Вторая.
Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля), после чего начнется переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.
Через пень-колоду: прозвенит ли Биг-Бен в честь Brexit?
15 января, 11:45Акценты
Через пень-колоду: прозвенит ли Биг-Бен в честь Brexit?Британские депутаты-консерваторы страстно хотят, чтобы выход их страны из ЕС был красивым, праздничным и запоминающимся. Но, как и сам процесс покидания дружной европейской семьи, даже час "х" – 31 января – превращается в организационно-политическую какофонию.

Будущее после Brexit

Ранее Минфин Британии заявил, что глава ведомства Саджид Джавид планирует 11 марта представить парламенту проект бюджета страны, содержащий "амбициозные планы" по развитию экономики после выхода из ЕС.
В законопроекте будут содержаться вопросы, касающиеся налогообложения, о которых ранее заявляла Консервативная партия, а также предложения по инвестициям.
Лондон
18 января, 02:11
В Великобритании рассказали, как отметят Brexit
Министр также намерен скорректировать главу о фискальной ответственности, дополнив ее новыми правилами, касающимися преимуществ низкой ключевой ставки в "ответственном и правильном инвестировании" и контроле над уровнем госдолга.
Особое внимание будет уделено статье государственных расходов в части финансирования системы здравоохранения, образования, полиции и увеличению уровня прожиточного минимума.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitВеликобританияВ мире
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