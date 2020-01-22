Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit

Через пень-колоду: прозвенит ли Биг-Бен в честь Brexit? Британские депутаты-консерваторы страстно хотят, чтобы выход их страны из ЕС был красивым, праздничным и запоминающимся. Но, как и сам процесс покидания дружной европейской семьи, даже час "х" – 31 января – превращается в организационно-политическую какофонию.