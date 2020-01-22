Житель Бийска нашел щенка, выброшенного в мусорку

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Житель Бийска случайно нашел в мусорном контейнере щенка в завязанном пакете. Если бы его собаки не учуяли малыша, у четвероногого не было бы шансов выжить. Александр Шимановский отвез собаку домой, накормил, отогрел. Но оставить себе питомца не смог, пришлось искать хозяина через социальные сети. Двухмесячный малыш обрёл дом у Натальи Подолян.