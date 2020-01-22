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Житель Бийска нашел щенка, выброшенного в мусорку
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РИА Новости
Житель Бийска нашел щенка, выброшенного в мусорку
Житель Бийска случайно нашел в мусорном контейнере щенка в завязанном пакете. Если бы его собаки не учуяли малыша, у четвероногого не было бы шансов выжить. Александр Шимановский отвез собаку домой, накормил, отогрел. Но оставить себе питомца не смог, пришлось искать хозяина через социальные сети. Двухмесячный малыш обрёл дом у Натальи Подолян.
2020-01-22T21:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=83488126&type=mp4
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Житель Бийска нашел щенка, выброшенного в мусорку

21:40 22.01.2020
14422
Житель Бийска случайно нашел в мусорном контейнере щенка в завязанном пакете. Если бы его собаки не учуяли малыша, у четвероногого не было бы шансов выжить. Александр Шимановский отвез собаку домой, накормил, отогрел. Но оставить себе питомца не смог, пришлось искать хозяина через социальные сети. Двухмесячный малыш обрёл дом у Натальи Подолян.
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