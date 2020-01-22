В Минздраве завершают разработку тестов для определения коронавируса

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Центр стратегического планирования Минздрава России завершает разработку тестов для выявления за 30 минут коронавируса, распространяющегося в Китае, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"ЦСП Минздрава России завершается разработка тестов, необходимых для специфической детекции коронавируса, что позволит проводить диагностику данного заболевания в срок, не превышающий 30 минут",- говорится в сообщении.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.