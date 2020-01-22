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Глава итальянского МИД покинул пост лидера "Движения пяти звезд"
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РИА Новости

Глава итальянского МИД покинул пост лидера "Движения пяти звезд"

21:19 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевВице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного "Движения 5 звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
РИМ, 22 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил, что официально покидает пост лидера правящего "Движения 5 звезд".
По его словам, для "Движения" наступил момент быть основанным заново".
"Сегодня начинается новая эра", - заявил 33-летний политик на мероприятии в Риме, посвященном региональным представителям "Движения" на местах.
"Для того, чтобы находиться в правительстве, нужно присутствовать на территории в организованной манере. Я год работал для этого и завершил свою задачу" - сказал Ди Майо, отметив, что "Движение" начинает путь к проведению так называемых "Генеральных штатов" - крупного конгресса, который планируется провести в марте.
Он подчеркнул, что его решение не должно отразиться на будущем правительства, основу которого "Движение" составляет с Демократической партией.
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"Мы должны требовать священного права получить оценку нашей работы только по истечении пятилетнего срока легислатуры. Я думаю, что оно должно идти вперед. Результаты будут видны, но у нас должно быть время, чтобы исправить беспорядок, устроенный теми, кто правил тридцать лет", - заявил Ди Майо.
"Я работал, чтобы развивать "Движение" и защищать его от оппортунистов и ловушек, принимая трудные и иногда непонятные решения. История учит нас, что некоторые предали наше доверие, но на одного, кто предал нас, приходится по крайней мере десять, кто это доверие окупил. Я верю в вас, я верю в нас и в того, кто придет после меня", - сказал Ди Майо.
Ди Майо возглавил "Движение" (Д5З) в сентябре 2017 года, под его руководством антисистемная политическая сила впервые попала в правительство, образованное по итогам мартовских выборов 2018 года. В том составе Совета министров, созданного благодаря альянсу с правоцентристской партией "Лига", Ди Майо занял посты вице-премьера и главы объединенных министерств труда и экономического развития.
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
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Спустя 15 месяцев "желто-зеленое" правительство прекратило существование, и в условиях угрозы проведения досрочных выборов и падения рейтингов "Движения" Ди Майо пошел на создание новой коалиции – на этот раз с прежними соперниками из Демократической партии. Как сообщили местные наблюдатели, лидер Д5З относился к этой идее негативно, но согласился на нее, в том числе после проведенного внутреннего голосования, на котором участники "Движения" поддержали создание правительства с Демпартией.
Местные наблюдатели обращают внимание, что отставка Ди Майо происходит за несколько дней до проведения ключевых региональных выборов в областях Эмилия-Романья и Калабрия. В обоих регионах фаворитами считаются кандидаты от правоцентристской коалиции.
Ди Майо ставят в вину не только неспособность справиться с внутренними распрями в руководстве "Движения", но и двукратное падение рейтингов с момента проведения выборов марта 2018 года. На них Д5З набрало 32% голосов, когда как сегодня, согласно опросам, оно пользуется поддержкой не более 16% избирателей. Кроме того, с момента начала легислатуры ряды "пятизвездочных" покинули свыше 30 парламентариев, что угрожает стабильности парламентского большинства, особенно в Сенате.
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Луиджи Ди МайоДвижение 5 звездИталияВ мире
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