Глава итальянского МИД покинул пост лидера "Движения пяти звезд"

По его словам, для "Движения" наступил момент быть основанным заново".

"Сегодня начинается новая эра", - заявил 33-летний политик на мероприятии в Риме , посвященном региональным представителям "Движения" на местах.

"Для того, чтобы находиться в правительстве, нужно присутствовать на территории в организованной манере. Я год работал для этого и завершил свою задачу" - сказал Ди Майо, отметив, что "Движение" начинает путь к проведению так называемых "Генеральных штатов" - крупного конгресса, который планируется провести в марте.

Он подчеркнул, что его решение не должно отразиться на будущем правительства, основу которого "Движение" составляет с Демократической партией.

"Мы должны требовать священного права получить оценку нашей работы только по истечении пятилетнего срока легислатуры. Я думаю, что оно должно идти вперед. Результаты будут видны, но у нас должно быть время, чтобы исправить беспорядок, устроенный теми, кто правил тридцать лет", - заявил Ди Майо.

"Я работал, чтобы развивать "Движение" и защищать его от оппортунистов и ловушек, принимая трудные и иногда непонятные решения. История учит нас, что некоторые предали наше доверие, но на одного, кто предал нас, приходится по крайней мере десять, кто это доверие окупил. Я верю в вас, я верю в нас и в того, кто придет после меня", - сказал Ди Майо.

Ди Майо возглавил "Движение" (Д5З) в сентябре 2017 года, под его руководством антисистемная политическая сила впервые попала в правительство, образованное по итогам мартовских выборов 2018 года. В том составе Совета министров, созданного благодаря альянсу с правоцентристской партией "Лига", Ди Майо занял посты вице-премьера и главы объединенных министерств труда и экономического развития.

Спустя 15 месяцев "желто-зеленое" правительство прекратило существование, и в условиях угрозы проведения досрочных выборов и падения рейтингов "Движения" Ди Майо пошел на создание новой коалиции – на этот раз с прежними соперниками из Демократической партии. Как сообщили местные наблюдатели, лидер Д5З относился к этой идее негативно, но согласился на нее, в том числе после проведенного внутреннего голосования, на котором участники "Движения" поддержали создание правительства с Демпартией.

Местные наблюдатели обращают внимание, что отставка Ди Майо происходит за несколько дней до проведения ключевых региональных выборов в областях Эмилия-Романья и Калабрия. В обоих регионах фаворитами считаются кандидаты от правоцентристской коалиции.