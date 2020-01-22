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В ЕР исключили введение новых налогов на подсобные хозяйства
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РИА Новости

В ЕР исключили введение новых налогов на подсобные хозяйства

21:03 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" не допустит введения новых налогов на подсобные хозяйства, заявил координатор партпроекта "Российское село", депутат Госдумы Владимир Плотников.
Плотников отметил, что принятие во втором чтении поправок к Налоговому кодексу, позволяющих применять патентную систему налогообложения в сельском хозяйстве, не касается личных подсобных хозяйств.
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"Так что не надо пугать бабушек, продающих укроп и петрушку с огорода или молоко от своей коровы – никакого патента им не понадобится. Более того, "Единая Россия" не допустит новых налогов на личные подсобные хозяйства", - цитирует пресс-служба партии депутата.
Плотников добавил, что существуют очень крупные личные подсобные хозяйства, расположенные на больших земельных участках, для их обработки используется труд наемных работников, что "не предусмотрено законом о личном подсобном хозяйстве".
"Патентная система может их заинтересовать своей простотой и удобством. Если они захотят на добровольной основе перейти в индивидуальные предприниматели, они смогут ей воспользоваться. Повторю, исключительно на добровольной основе", - считает Плотников.
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