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Арбитражный суд Москвы начал банкротство основателя "Нового потока"
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РИА Новости

Арбитражный суд Москвы начал банкротство основателя "Нового потока"

20:59 22.01.2020 (обновлено: 21:04 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров
Дмитрий Мазуров
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Мазуров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению иностранной компании Persit Services Inc. ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд включил в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженность перед заявителем в размере около 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 22 июля.
Мазуров был задержан следствием в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей.
Молоток судьи
18 ноября 2019, 14:58
Суд взыскал с "Нового потока" 16 миллионов долларов долга по кредитам МКБ
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Арбитражный суд г. МосквыДмитрий МазуровМоскваЭкономика
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