Арбитражный суд Москвы начал банкротство основателя "Нового потока"

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению иностранной компании Persit Services Inc. ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд включил в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженность перед заявителем в размере около 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 22 июля.
Мазуров был задержан следствием в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка - крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей.
18 ноября 2019, 14:58Суд взыскал с "Нового потока" 16 миллионов долларов долга по кредитам МКБ