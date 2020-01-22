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Во Внуково досматривают все самолеты, прибывающие из Китая и Таиланда
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РИА Новости

Во Внуково досматривают все самолеты, прибывающие из Китая и Таиланда

20:55 22.01.2020 (обновлено: 21:35 22.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Внуково"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет заходит на посадку в международном аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В международном аэропорту Внуково ведут обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из Китая и Таиланда, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"С целью недопущения завоза и распространения на территории Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, усилен санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении.
"Организован обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из КНР и Таиланда", - отмечает ведомство.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВнуковоРоспотребнадзорКитайТаиландВ мире
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