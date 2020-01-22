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Защита Ассанжа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ
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РИА Новости

Защита Ассанжа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ

20:54 22.01.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОНТЕВИДЕО, 22 янв - РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подает иск против правительства Эквадора в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств (ОАГ), сообщил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа.
"Мы уже подаем иск против эквадорского правительства в Межамериканский суд по правам человека по делу Ассанжа, мы подаем его в связи с нарушением (государством - ред.) обязательств по (предоставлению – ред.) права на убежище и международной защите Ассанжа, несмотря на то, что он является гражданином Эквадора, а также в связи с нарушением его прав человека", - заявил Поведа.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
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Арест Джулиана АссанжаОрганизация американских государствПосольство Эквадора в ВеликобританииДжулиан АссанжШвецияЭквадорСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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