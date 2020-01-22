Защита Ассанжа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ

"Мы уже подаем иск против эквадорского правительства в Межамериканский суд по правам человека по делу Ассанжа, мы подаем его в связи с нарушением (государством - ред.) обязательств по (предоставлению – ред.) права на убежище и международной защите Ассанжа, несмотря на то, что он является гражданином Эквадора, а также в связи с нарушением его прав человека", - заявил Поведа.