Президент Швейцарии планирует посетить Украину в марте

КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский провел в Давосе встречу с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, в ходе которой она заявила, что планирует посетить Украину в марте для обсуждения новой программы помощи стране на четыре года.
Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.
"Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года", - сообщил в среду офис украинского президента.
В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Стороны обсудили прогресс в продвижении урегулирования конфликта на востоке Украины, в частности, обмен пленными и уменьшение обстрелов в Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.
Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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