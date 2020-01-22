Президент Швейцарии планирует посетить Украину в марте

КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Украинский президент Украинский президент Владимир Зеленский провел в Давосе встречу с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой , в ходе которой она заявила, что планирует посетить Украину в марте для обсуждения новой программы помощи стране на четыре года.

Всемирный экономический форум проходит в городе Давос на востоке Швейцарии с 21 по 24 января.

"Президент Швейцарии отметила, что по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года", - сообщил в среду офис украинского президента.

В ходе встречи Зеленский подчеркнул, что Швейцария была и остается важным торговым партнером и одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины . Стороны обсудили прогресс в продвижении урегулирования конфликта на востоке Украины, в частности, обмен пленными и уменьшение обстрелов в Донбассе. Также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ

Президент Украины рассказал о новых программах для инвесторов.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.