Посольство призвало разрешить журналистам Sputnik Эстония работать

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

"Хотелось бы, чтобы эстонская сторона вспомнила о взятых на себя международных обязательствах по обеспечению свободы слова, дав возможность сотрудникам ИА Sputnik Эстония вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте российской дипмиссии.

Посольство напомнило, что с 1 января в результате неприкрытого давления эстонских властей прекращена деятельность таллиннского бюро российского информационного агентства Sputnik. Многотысячная аудитория зрителей и слушателей этого канала лишилась возможности получать объективную, отвечающую всем канонам журналистской этики информацию.

"С нашей стороны уже неоднократно давалась оценка столь беспрецедентным мерам по затыканию рта неугодным журналистам. Об этом же только что в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выразивший возмущение действиями в отношении Sputnik Эстония со стороны государства-члена ЕС, которые идут вразрез с декларируемыми и защищаемыми в Европе ценностями", - отметили в посольстве.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.