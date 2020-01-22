Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-01-22T20:49+0300
https://ria.ru/20200122/1563755329.html
Посольство призвало разрешить журналистам Sputnik Эстония работать
https://cdn22.img.ria.ru/images/156110/92/1561109233_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_05841428927464d8d3802a05be4783d1.jpg
РИА Новости

Посольство призвало разрешить журналистам Sputnik Эстония работать

20:49 22.01.2020
450
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
ХЕЛЬСИНКИ, 22 янв - РИА Новости. Посольство РФ призвало власти Эстонии дать возможность журналистам Sputnik вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

"Хотелось бы, чтобы эстонская сторона вспомнила о взятых на себя международных обязательствах по обеспечению свободы слова, дав возможность сотрудникам ИА Sputnik Эстония вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте российской дипмиссии.

Посольство напомнило, что с 1 января в результате неприкрытого давления эстонских властей прекращена деятельность таллиннского бюро российского информационного агентства Sputnik. Многотысячная аудитория зрителей и слушателей этого канала лишилась возможности получать объективную, отвечающую всем канонам журналистской этики информацию.
"С нашей стороны уже неоднократно давалась оценка столь беспрецедентным мерам по затыканию рта неугодным журналистам. Об этом же только что в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выразивший возмущение действиями в отношении Sputnik Эстония со стороны государства-члена ЕС, которые идут вразрез с декларируемыми и защищаемыми в Европе ценностями", - отметили в посольстве.
Блокнот с символикой информационного агентства Sputnik
17 января, 14:55
"Возмутительно". Лавров осудил действия Эстонии в отношении Sputnik
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
16 января, 19:24
Пушков назвал "ерундой" очередную реплику Рейнсалу по Sputnik Эстония
1000030
Обсудить 1
МедиавойныSputnik ЭстонияПосольство РФ в ЭстонииЕвросоюзДмитрий КиселевЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пленарное заседание Государственной Думы
В Госдуме изучат публикации СМИ о "лживых сценариях" изменений в РФ
Мужчина с флагом Польши
Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
Тулси Габбард
Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Полицейский на крыше конгресс-центра Всемирного экономического форума в Давосе
Посольство назвало публикации о российских "шпионах" в Давосе вбросом
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы
Зона таможенного контроля на российско-китайской границе
В трех пунктах пропуска в ДФО откладывается введение электронной визы
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Импичмент особого режима: доступ СМИ к процессу над Трампом ограничат
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
РФПИ составил список проектов, куда можно инвестировать средства ФНБ
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков высмеял идею взять "полунищую" Украину в ЕС вместо Британии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
Лента новостейМолния