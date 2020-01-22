Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Претендент на номинацию от Демократической партии на президентских выборах в Претендент на номинацию от Демократической партии на президентских выборах в США Тулси Габбард подала в суд на экс-кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон за то, что та ранее назвала ее "любимицей русских", политик оценивает нанесенный ей ущерб в 50 миллионов долларов, свидетельствует текст поданного в суд Нью-Йорка искового заявления.

"Тулси Габбард избирается на пост президента США, позиция, которую Клинтон давно хотела, но не смогла занять. В октябре 2019 года ввиду личной неприязни, политического соперничества, из страха перед реальными переменами в политической партии, в которой долгое время главенствовали Клинтон и ее союзники, (Хиллари) Клинтон оболгала свою соперницу Тулси Габбард. Она сделала это публично, однозначно и с явно злым умыслом. Тулси пострадала от лжи Клинтон, пострадала от нее и американская демократия", - говорится в исковом заявлении, опубликованном на предвыборном сайте Габбард.

В октябре Клинтон в интервью подкасту Campaign HQ назвала Габбард "любимым кандидатом русских", а кандидата-2016 от Зеленой партии Джилл Стайн - "агентом русских". Оба кандидата выразили возмущение заявлениями Клинтон, назвав ее "разжигательницей войны и олицетворением коррупции". "Клеветнические заявления привели к потери Тулси потенциальных доноров и избирателей, которые услышали их. Тулси как лично, так и профессионально понесла существенный ущерб, который оценивается приблизительно в 50 миллионов долларов и продолжает расти сегодня", - говорится в заявлении.

Как поясняют адвокаты Габбард, подачей иска о защите чести и достоинства она намерена "призвать Клинтон и поддерживающую ее политическую элиту к ответственности за искажение правды в разгар президентской гонки". Согласно тексту заявления, ложные утверждения Клинтон о том, что Габбард является "российским капиталом", были попыткой "помешать президентской кампании Тулси" и "нанесли урон ее репутации". Авторы иска утверждают, что "конспирологическая теория Клинтон не имеет подтверждения" и требуют "компенсации урона и запрета на дальнейшие публикации клеветнических заявлений Клинтон".

Тулси Габбард 38 лет, она член национальной гвардии США, проходила службу на Ближнем Востоке и уже четвертый срок является членом палаты представителей конгресса США от штата Гавайи.