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Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
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РИА Новости

Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон

20:35 22.01.2020 (обновлено: 20:36 22.01.2020)
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© AP Photo / Marco GarciaТулси Габбард
Тулси Габбард
© AP Photo / Marco Garcia
Тулси Габбард. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Претендент на номинацию от Демократической партии на президентских выборах в США Тулси Габбард подала в суд на экс-кандидата на пост главы государства Хиллари Клинтон за то, что та ранее назвала ее "любимицей русских", политик оценивает нанесенный ей ущерб в 50 миллионов долларов, свидетельствует текст поданного в суд Нью-Йорка искового заявления.
"Тулси Габбард избирается на пост президента США, позиция, которую Клинтон давно хотела, но не смогла занять. В октябре 2019 года ввиду личной неприязни, политического соперничества, из страха перед реальными переменами в политической партии, в которой долгое время главенствовали Клинтон и ее союзники, (Хиллари) Клинтон оболгала свою соперницу Тулси Габбард. Она сделала это публично, однозначно и с явно злым умыслом. Тулси пострадала от лжи Клинтон, пострадала от нее и американская демократия", - говорится в исковом заявлении, опубликованном на предвыборном сайте Габбард.
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В октябре Клинтон в интервью подкасту Campaign HQ назвала Габбард "любимым кандидатом русских", а кандидата-2016 от Зеленой партии Джилл Стайн - "агентом русских". Оба кандидата выразили возмущение заявлениями Клинтон, назвав ее "разжигательницей войны и олицетворением коррупции". "Клеветнические заявления привели к потери Тулси потенциальных доноров и избирателей, которые услышали их. Тулси как лично, так и профессионально понесла существенный ущерб, который оценивается приблизительно в 50 миллионов долларов и продолжает расти сегодня", - говорится в заявлении.
Как поясняют адвокаты Габбард, подачей иска о защите чести и достоинства она намерена "призвать Клинтон и поддерживающую ее политическую элиту к ответственности за искажение правды в разгар президентской гонки". Согласно тексту заявления, ложные утверждения Клинтон о том, что Габбард является "российским капиталом", были попыткой "помешать президентской кампании Тулси" и "нанесли урон ее репутации". Авторы иска утверждают, что "конспирологическая теория Клинтон не имеет подтверждения" и требуют "компенсации урона и запрета на дальнейшие публикации клеветнических заявлений Клинтон".
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Тулси Габбард 38 лет, она член национальной гвардии США, проходила службу на Ближнем Востоке и уже четвертый срок является членом палаты представителей конгресса США от штата Гавайи.
Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи президента США Дональда Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Тулси ГаббардХиллари КлинтонРоссияСШАВ мире
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