Путин пообещал продолжить практику назначений кадров из регионов

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Практика назначения на федеральные должности кадров из регионов будет продолжена, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Своих преподавателей в регионы (посылать - ред.) это хорошо, но надо, чтобы и из регионов люди могли ехать на стажировки в крупные университеты. Ну вот сейчас, значит, ректор Тюменского университета, он приехал теперь на стажировку в Москву", - сказал глава государства в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.
Занимавший ранее пост ректора Тюменского государственного университета Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и высшего образования в новом составе правительства.
"И такие "стажировки" еще будут, конечно", - добавил Путин.