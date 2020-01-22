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Путин пообещал продолжить практику назначений кадров из регионов
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РИА Новости

Путин пообещал продолжить практику назначений кадров из регионов

20:27 22.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Практика назначения на федеральные должности кадров из регионов будет продолжена, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Своих преподавателей в регионы (посылать - ред.) это хорошо, но надо, чтобы и из регионов люди могли ехать на стажировки в крупные университеты. Ну вот сейчас, значит, ректор Тюменского университета, он приехал теперь на стажировку в Москву", - сказал глава государства в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.
Занимавший ранее пост ректора Тюменского государственного университета Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и высшего образования в новом составе правительства.
"И такие "стажировки" еще будут, конечно", - добавил Путин.
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