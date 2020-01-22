Путин считает поддержку национального фольклора в России недостаточной

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что власти пока недостаточно делают для поддержки национальных видов творчества и фольклора.
Во время общения президента со студентами и преподавателями в центре "Сириус" выпускница университета искусств рассказала Путину, что при обсуждении необходимости изучения и популяризации традиционной культуры около двух лет назад Центр русского фольклора был расформирован.
"Говорим много о поддержке фольклора, национальных видов творчества, но делаем пока недостаточно", - сказал Путин.