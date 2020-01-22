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Путин отметил роль молодежи в реализации нацпроектов
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РИА Новости

Путин отметил роль молодежи в реализации нацпроектов

20:06 22.01.2020 (обновлено: 21:37 22.01.2020)
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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Успех реализации целей развития и национальных проектов зависит от личного вклада каждого россиянина, который просто должен хорошо делать свое дело и быть вовлеченным в жизнь страны, уверен президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин встретился в Сочи со студентами ведущих российских университетов. Один из участников встречи высказал мнение, что ответственность за реализацию нацпроектов лежит на каждом, кто способен принять в этом участие; он поинтересовался у президента, каково его видение роли молодежи в этом процессе.
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"Оно совпало с вашим, полностью совпало. Я говорю без шуток. Я вам очень благодарен за то, что вы это сформулировали... Если каждый человек на своем месте осознает, что от успешной реализации этих национальных проектов и достижения национальных целей, которые мы перед собой обозначили, что это важно для страны, важно для каждого из нас, и каждый хоть что-то немножко сделает, успех тогда будет обеспечен", - заявил в ответ Путин.
Он отметил, что особенно от молодых людей зависит очень многое. На просьбу уточнить, чем именно молодежь может помочь, президента заметил: "Ответ будет, на первый взгляд, даже несколько простоватым и примитивным - просто нужно хорошо делать свое дело, - то, чем вы занимаетесь и что вам нравится".
"Можно точно найти место приложения своих сил в большом перечне этих национальных проектов, реализацией которых мы сейчас занимаемся. И делать хорошо свое дело - первое, а второе - принимать участие в жизни страны активное", - сказал Путин.
Он также призвал студентов предлагать свои идеи для совершенствования этих процессов. "Вы думайте об этом, генерируйте какие-то идеи, подсказывайте нам что-то, а мы со своей стороны и на своем месте должны будем все это обобщить, подумать о том, что подходит, что не подходит, и сделать какой-то шаг вперед. Мы так и делаем, мы для этого сейчас и встречаемся, ребята, мы хотим вас услышать. И этот разговор не пустой для нас", - заверил президент.
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