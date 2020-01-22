Путин отметил роль молодежи в реализации нацпроектов

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Успех реализации целей развития и национальных проектов зависит от личного вклада каждого россиянина, который просто должен хорошо делать свое дело и быть вовлеченным в жизнь страны, уверен президент РФ Успех реализации целей развития и национальных проектов зависит от личного вклада каждого россиянина, который просто должен хорошо делать свое дело и быть вовлеченным в жизнь страны, уверен президент РФ Владимир Путин

В среду Путин встретился в Сочи со студентами ведущих российских университетов. Один из участников встречи высказал мнение, что ответственность за реализацию нацпроектов лежит на каждом, кто способен принять в этом участие; он поинтересовался у президента, каково его видение роли молодежи в этом процессе.

"Оно совпало с вашим, полностью совпало. Я говорю без шуток. Я вам очень благодарен за то, что вы это сформулировали... Если каждый человек на своем месте осознает, что от успешной реализации этих национальных проектов и достижения национальных целей, которые мы перед собой обозначили, что это важно для страны, важно для каждого из нас, и каждый хоть что-то немножко сделает, успех тогда будет обеспечен", - заявил в ответ Путин.

Он отметил, что особенно от молодых людей зависит очень многое. На просьбу уточнить, чем именно молодежь может помочь, президента заметил: "Ответ будет, на первый взгляд, даже несколько простоватым и примитивным - просто нужно хорошо делать свое дело, - то, чем вы занимаетесь и что вам нравится".

"Можно точно найти место приложения своих сил в большом перечне этих национальных проектов, реализацией которых мы сейчас занимаемся. И делать хорошо свое дело - первое, а второе - принимать участие в жизни страны активное", - сказал Путин.