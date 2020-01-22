Путин пообещал проработать вопрос о взносах за охрану в школах

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о взносах родителей в школах за безопасность и предложил подумать о переносе части платежного бремени на муниципалитеты или регионы.
"Что касается охраны школ, это, конечно, требования антитеррористического комитета. Понятно, что нужно уделять этому внимание. Но регионам нужно рекомендовать подходить к этому на основе здравого смысла и доходов семей", - заявил Путин в ходе встречи со студентами ведущих российских университетов в Сочи.
"Если доходов у семьи нет, как они будут платить за это? Тогда нужно, чтобы муниципалитеты, регионы брали на себя какую-то часть расходов по этому направлению. Но мы еще поговорим на эту тему", - пообещал президент.
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