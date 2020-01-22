Нюта Федермессер станет советником нижегородского губернатора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер станет советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обязанности советника она будет выполнять на общественных началах.
"Глава Нижегородской области и учредитель благотворительного фонда "Вера" в 2019 году неоднократно в рамках рабочих встреч обсуждали вопросы реформирования в регионе учреждений для людей с ментальными нарушениями. Как отмечала Федермессер, система психоневрологических интернатов (ПНИ) в России не соответствует современным стандартам помощи. Такие выводы были сделаны в ходе посещения ПНИ по всей стране и, в том числе, после проживания Федермессер в одном из нижегородских интернатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нижегородская область входит в число пилотных регионов по развитию паллиативной помощи.
"Реформирование системы психоневрологических интернатов назрело давно. Для нас Нюта Федермессер стала помощником в решении этого вопроса. В начале октября прошлого года мы обсудили результаты реализации проекта ОНФ "Регион заботы". Нюта с коллегами в рамках проекта побывала в Нижегородской области. Они посещали наши интернаты, общались с пациентами и сотрудниками. Их выводы мы учли при подготовке планов развития", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
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"Сейчас мы работаем над проектом строительства нового крупного психоневрологического интерната, а также над различными формами поддержки людей с ментальными нарушениями, в их числе и сопровождаемое проживание", - добавил губернатор.