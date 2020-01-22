Нюта Федермессер станет советником нижегородского губернатора

"Глава Нижегородской области и учредитель благотворительного фонда "Вера" в 2019 году неоднократно в рамках рабочих встреч обсуждали вопросы реформирования в регионе учреждений для людей с ментальными нарушениями. Как отмечала Федермессер, система психоневрологических интернатов (ПНИ) в России не соответствует современным стандартам помощи. Такие выводы были сделаны в ходе посещения ПНИ по всей стране и, в том числе, после проживания Федермессер в одном из нижегородских интернатов", - говорится в сообщении.