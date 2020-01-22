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У Зеленского нет уверенности во встрече с Путиным в Израиле
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РИА Новости

У Зеленского нет уверенности во встрече с Путиным в Израиле

19:53 22.01.2020 (обновлено: 20:16 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил РИА Новости, что на данный момент не уверен, состоится ли у него встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле.
Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста и проведет ряд встреч. Также в форуме примет участие Путин.
"Я пока не уверен, что у нас состоится встреча", - заявил Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что контакты президента РФ с украинским коллегой и вице-президентом США Майком Пенсом в ходе визита в Израиль 23 января если и будут, то будут носить "весьма короткий характер" и пройдут "на ногах".
Всемирный форум памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum) приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияИзраильУкраинаВ мире
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