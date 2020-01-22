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Формирование нового правительства
2020-01-22T21:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563753860.html
Путин заявил, что Мединский не останется без работы
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РИА Новости

Путин заявил, что Мединский не останется без работы

19:51 22.01.2020 (обновлено: 21:14 22.01.2020)
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СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский "без работы не останется", будет работать в сфере культуры.
В среду Путин встретился в образовательно центре "Сириус" в Сочи со студентами ведущих российских университетов. Одна из участниц мероприятия рассказала президенту о судьбе центра русского фольклора, который был создан в 1990 году совместно с Минкультуры и РАН, а несколько лет назад был расформирован.
"Сейчас новый министр пришла – молодая энергичная женщина. Я думаю, что она услышит то, что мы с вами говорим, наверняка, сто процентов. Ну и бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудится", - сказал Путин.
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Формирование нового правительстваВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияПолитика
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Лес валить?
22 января, 19:57
Юрий Толстый
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