Путин заявил, что Мединский не останется без работы

В среду Путин встретился в образовательно центре "Сириус" в Сочи со студентами ведущих российских университетов. Одна из участниц мероприятия рассказала президенту о судьбе центра русского фольклора, который был создан в 1990 году совместно с Минкультуры и РАН, а несколько лет назад был расформирован.

"Сейчас новый министр пришла – молодая энергичная женщина. Я думаю, что она услышит то, что мы с вами говорим, наверняка, сто процентов. Ну и бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудится", - сказал Путин.