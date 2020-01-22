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В Пулково продезинфицировали самолет после госпитализации пассажира
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РИА Новости

В Пулково продезинфицировали самолет после госпитализации пассажира

19:51 22.01.2020 (обновлено: 19:52 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор провел все противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию самолета, после госпитализации пассажира из Шанхая в Пулково с подозрением на коронавирус, сообщила пресс-служба ведомства.
"Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажир госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет дезинфицирован. Ситуация на контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорПулково (аэропорт)КитайУханьВ мире
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