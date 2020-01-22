В Пулково продезинфицировали самолет после госпитализации пассажира

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор провел все противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию самолета, после госпитализации пассажира из Шанхая в Пулково с подозрением на коронавирус , сообщила пресс-служба ведомства.

"Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажир госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет дезинфицирован. Ситуация на контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажир прилетел с подозрением на ОРВИ в Санкт-Петербург из Китая, где идет вспышка нового типа короновируса, мужчина госпитализирован. Выводы о его болезни будут сделаны после анализов.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.