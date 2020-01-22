В Пулково продезинфицировали самолет после госпитализации пассажира

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор провел все противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию самолета, после госпитализации пассажира из Шанхая в Пулково с подозрением на коронавирус, сообщила пресс-служба ведомства.
"Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажир госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет дезинфицирован. Ситуация на контроле Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пассажир прилетел с подозрением на ОРВИ в Санкт-Петербург из Китая, где идет вспышка нового типа короновируса, мужчина госпитализирован. Выводы о его болезни будут сделаны после анализов.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.