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Путин ответил на вопрос о конкурсе классных руководителей
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РИА Новости

Путин ответил на вопрос о конкурсе классных руководителей

19:40 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что старшеклассников можно было бы включить в жюри конкурса классных руководителей, если он будет организован.
На встрече со студентами ведущих российских вузов, преподавателями и наставниками в образовательном центре "Сириус" Путина спросили, войдут ли дети в жюри конкурса классных руководителей, если он будет организован.
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"Когда мы говорим про услуги, все обижаются. Врачи говорят, что у них не медицинские услуги, педагоги - что у них не образовательные услуги, но это же условно мы говорим, что это услуги. Потребители услуг – дети в данном случае... Надо подумать, нет ответа на данный вопрос немедленно. Конечно, мнение детей очень важно, но возможно ли их использование в конкурсных комиссиях - не знаю", - сказал он.
"Мозг ребенка созревает постепенно, и это зависит от возраста, поэтому надо понять еще, какие возраста. И не уверен, что на детей всех возрастов можно переложить этот груз ответственности за принятие решения. Но в целом, конечно, старшеклассники точно, наверное, могут", - добавил президент.
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Он уточнил, что в жюри войдут "уважаемые люди России" - те, кто является безусловным авторитетом для сообщества классных руководителей.
"Если будут выбирать лучших классных руководителей, то ни у кого не должно быть сомнений, что это объективный выбор. А объективно могут решить этот вопрос только те, кто сами в этом хорошо разбираются", - подчеркнул Путин.
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Образовательный центр "Сириус"Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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