Путин ответил на вопрос о конкурсе классных руководителей

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин считает, что старшеклассников можно было бы включить в жюри конкурса классных руководителей, если он будет организован.

На встрече со студентами ведущих российских вузов, преподавателями и наставниками в образовательном центре "Сириус" Путина спросили, войдут ли дети в жюри конкурса классных руководителей, если он будет организован.

"Когда мы говорим про услуги, все обижаются. Врачи говорят, что у них не медицинские услуги, педагоги - что у них не образовательные услуги, но это же условно мы говорим, что это услуги. Потребители услуг – дети в данном случае... Надо подумать, нет ответа на данный вопрос немедленно. Конечно, мнение детей очень важно, но возможно ли их использование в конкурсных комиссиях - не знаю", - сказал он.

"Мозг ребенка созревает постепенно, и это зависит от возраста, поэтому надо понять еще, какие возраста. И не уверен, что на детей всех возрастов можно переложить этот груз ответственности за принятие решения. Но в целом, конечно, старшеклассники точно, наверное, могут", - добавил президент.

Он уточнил, что в жюри войдут "уважаемые люди России" - те, кто является безусловным авторитетом для сообщества классных руководителей.