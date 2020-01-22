РФПИ составил список проектов, куда можно инвестировать средства ФНБ

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит 10 проектов, куда можно было бы инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы сформировали свыше 10 проектов, крайне надежных, куда можно было бы инвестировать средства ФНБ. При этом доходность будет гарантирована, в том числе гарантией от ключевых компаний, которые реализуют данные проекты", - сказал он.
Дмитриев также отметил, что РФПИ уже инвестировал 125 миллиардов рублей средств ФНБ.
"Мы проинвестировали более 125 миллиардов рублей", - сказал он. По его словам, фонд получил доходность на 30% выше, чем если бы инвестировал их в американские ценные бумаги.