РФПИ составил список проектов, куда можно инвестировать средства ФНБ

"Мы сформировали свыше 10 проектов, крайне надежных, куда можно было бы инвестировать средства ФНБ. При этом доходность будет гарантирована, в том числе гарантией от ключевых компаний, которые реализуют данные проекты", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что РФПИ уже инвестировал 125 миллиардов рублей средств ФНБ.