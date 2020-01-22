Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в образовательном центре "Сириус" прокомментировал идею ввести в России институт президентского наставника.
Путин на это ответил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, а внедрение наставничества будет подрывать институт президентства.
"Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо", — добавил глава государства
Он пояснил, какие последствия могут быть при возникновении дополнительного уровня власти над президентом.
"У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевластие. Это абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия", — подчеркнул он.
Ранее в среду Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области рассказал, почему президентская республика — наиболее подходящая, по его мнению, форма правления для России. Он пояснил, что для такой огромной, многоконфессиональной и многонациональной страны нужна крепкая президентская власть.