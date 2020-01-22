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https://ria.ru/20200122/1563752828.html
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
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РИА Новости

Путин заявил о недопустимости двоевластия в России

19:50 22.01.2020 (обновлено: 23:17 22.01.2020)
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СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в образовательном центре "Сириус" прокомментировал идею ввести в России институт президентского наставника.
Один из участников мероприятия спросил главу государства о будущем России после 2024 года и привел в пример опыт Сингапура, где его лидер Ли Куан Ю ушел в отставку с поста президента, но остался наставником и во многом определял внутреннюю и внешнюю политику.
Путин: Для России нужна крепкая президентская власть
Вчера, 13:49
Путин рассказал о подходящей для России форме правления
Путин на это ответил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, а внедрение наставничества будет подрывать институт президентства.
"Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо", — добавил глава государства
Он пояснил, какие последствия могут быть при возникновении дополнительного уровня власти над президентом.

"У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать не что другое, как двоевластие. Это абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия", — подчеркнул он.

Ранее в среду Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области рассказал, почему президентская республика — наиболее подходящая, по его мнению, форма правления для России. Он пояснил, что для такой огромной, многоконфессиональной и многонациональной страны нужна крепкая президентская власть.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Вчера, 13:55Послание президента России Федеральному собранию
Путин призвал общественников контролировать исполнение послания
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Образовательный центр "Сириус"Ли Куан ЮВладимир ПутинСингапур (страна)РоссияПолитика
Популярные комментарии
Начало речи: "Наша страна должна быть сильной..." Завершение речи: "Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо".
22 января, 20:12
Андроид Воробей
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Что такое двоевластие, мы уже видели, и в 1991, и в 1993, и на Украине в 2014, да и сейчас в США, где противостояние вот-вот перерастет в Гражданскую войну! Не надо двоевластия!
22 января, 20:48
ВРВиктор Ростов
621301153
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