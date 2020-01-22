Суд признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Временный управляющий Михаил Чернышов сообщил в суде, что состоявшееся 10 января собрание кредиторов большинством голосов проголосовало за признание должника банкротом. Суд утвердил конкурсным управляющим Дмитрия Багрянцева.
Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд в феврале 2019 года ввел по заявлению АСВ, конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркоммерц", долг перед которым составлял около 2,8 миллиарда рублей.
В июле 2019 года суд признал банкротом и самого Бернштама, в связи с чем открыл процедуру реализации его имущества.
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Как сообщил Чернышов, в реестр требований кредиторов "Домашних денег" за время наблюдения были включены требования около 100 кредиторов на общую сумму почти 3,6 миллиарда рублей. Большинство кредиторов - физические лица.
В августе 2019 года суд применил к этому делу правила, предусмотренные для банкротства финансовых организаций, удовлетворив соответствующее ходатайство временного управляющего, поддержанное Банком России и АСВ. Применительно к микрофинансовым компаниям это означает изменение порядка удовлетворения требований кредиторов. В частности, после требований, вытекающих из причинения вреда жизни или здоровью, удовлетворяются требования физлиц, не превышающие трех миллионов рублей, потом - остальные. Кроме того, контрольные функции в отношении финансовых организаций осуществляются Банком России.