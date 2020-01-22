Суд признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Временный управляющий Михаил Чернышов сообщил в суде, что состоявшееся 10 января собрание кредиторов большинством голосов проголосовало за признание должника банкротом. Суд утвердил конкурсным управляющим Дмитрия Багрянцева.

Первую процедуру банкротства – наблюдение – суд в феврале 2019 года ввел по заявлению АСВ, конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркоммерц", долг перед которым составлял около 2,8 миллиарда рублей.

В июле 2019 года суд признал банкротом и самого Бернштама, в связи с чем открыл процедуру реализации его имущества.

Как сообщил Чернышов, в реестр требований кредиторов "Домашних денег" за время наблюдения были включены требования около 100 кредиторов на общую сумму почти 3,6 миллиарда рублей. Большинство кредиторов - физические лица.