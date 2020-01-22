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Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
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РИА Новости

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"

19:24 22.01.2020 (обновлено: 23:48 22.01.2020)
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
КИЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что, если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
"Мы не смогли пока что прекратить полностью огонь и терять наших украинцев. Но я верю в свет, но не хочу думать, что это свет в конце туннеля… Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли, война на нашей территории, но мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня", — сказал Зеленский, выступая в ходе Всемирного экономического форума в Давосе в среду.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий ВСУ
21 января, 01:01
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
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Обсудить 37
ДавосСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВсемирный экономический форумВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Оказывается, у киевской укронацистской власти есть "наши украинцы", а есть и чужие... Надо же такое болтануть на международном форуме! И о каких это "сторонах войны" он снова заговорил? И после этих его очередных высказываний он надеется на встречу с Президентом России? Жди-жди...
22 января, 19:34
Владимир Белогорский
10321001
Ну так прекратите.
22 января, 19:28
iibrovkin
10410001
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