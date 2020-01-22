Мишустин подписал распоряжение о трансформации делового климата

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об уточнении и расширении плана мероприятий по трансформации делового климата в России, документ опубликован на сайте правительства.

План мероприятий "Трансформация делового климата" был утвержден год назад в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подписанное премьером распоряжение, которое было подготовлено Минэкономразвития, включает в этот план четыре дополнительных направления: туризм, защита бизнеса, предпринимательство в сельском хозяйстве и экология. По новым направлениям утверждены мероприятия и руководители экспертных групп.

Мероприятия плана должны актуализироваться как минимум дважды в год с учетом предложений экспертов и бизнес-сообществ. Соответствующие предложения формируются в 15 экспертных группах, которые работают на площадках РСПП, ТПП России, "Опоры России", "Деловой Россия", а также аналитического центра "Форум".