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Мишустин подписал распоряжение о трансформации делового климата
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РИА Новости

Мишустин подписал распоряжение о трансформации делового климата

19:23 22.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об уточнении и расширении плана мероприятий по трансформации делового климата в России, документ опубликован на сайте правительства.
План мероприятий "Трансформация делового климата" был утвержден год назад в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Подписанное премьером распоряжение, которое было подготовлено Минэкономразвития, включает в этот план четыре дополнительных направления: туризм, защита бизнеса, предпринимательство в сельском хозяйстве и экология. По новым направлениям утверждены мероприятия и руководители экспертных групп.
Мероприятия плана должны актуализироваться как минимум дважды в год с учетом предложений экспертов и бизнес-сообществ. Соответствующие предложения формируются в 15 экспертных группах, которые работают на площадках РСПП, ТПП России, "Опоры России", "Деловой Россия", а также аналитического центра "Форум".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Распоряжение также уточняет ключевые показатели эффективности таких мероприятий этого плана, как подключение к инженерным сетям, получение разрешений на строительство, кадастр, корпоративное управление, налоги. "Новые ключевые показатели направлены на обеспечение достижения Россией к 2024 году 20-го места в рейтинге "Ведение бизнеса" Всемирного банка", - говорится в пояснении к документу.
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Михаил МишустинПравительство РФРоссияЭкономика
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