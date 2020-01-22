В Красноярске усилили проверку состояния прибывающих пассажиров

КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки прибывающих пассажиров в международный аэропорт Красноярска , за последние сутки не было выявлено пассажиров с повышенной температурой, сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Леся Никитина.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге из Китая, где идет вспышка нового типа короновируса, через аэропорт "Красноярск" прилетел пассажир с подозрением на ОРВИ.

"Досмотр действует всегда по прилету из стран, где есть возможность заразиться любым вирусом. Сегодня ввели двойной досмотр, специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки. Первый досмотр проходит на борту тепловизорами, второй — в помещении с помощью стационарного тепловизоров. Показанием для дополнительного осмотра служит температура выше 37,5, за последние сутки пассажиров с температурой выявлено не было", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что администрация аэропорта просит пассажиров международных рейсов с пониманием отнестись к проверке и по прилету оставаться на месте, пока специалист не завершит осмотр. Это ускорит процесс досмотра и позволит быстрее попасть с борта в помещение аэропорта.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.