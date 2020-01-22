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В Красноярске усилили проверку состояния прибывающих пассажиров
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РИА Новости

В Красноярске усилили проверку состояния прибывающих пассажиров

19:23 22.01.2020 (обновлено: 19:24 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ПаниотовАэропорт в Красноярске
Аэропорт в Красноярске
© РИА Новости / Александр Паниотов
Аэропорт в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 янв - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки прибывающих пассажиров в международный аэропорт Красноярска, за последние сутки не было выявлено пассажиров с повышенной температурой, сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Леся Никитина.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге из Китая, где идет вспышка нового типа короновируса, через аэропорт "Красноярск" прилетел пассажир с подозрением на ОРВИ.
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"Досмотр действует всегда по прилету из стран, где есть возможность заразиться любым вирусом. Сегодня ввели двойной досмотр, специалисты Роспотребнадзора усилили режим проверки. Первый досмотр проходит на борту тепловизорами, второй — в помещении с помощью стационарного тепловизоров. Показанием для дополнительного осмотра служит температура выше 37,5, за последние сутки пассажиров с температурой выявлено не было", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что администрация аэропорта просит пассажиров международных рейсов с пониманием отнестись к проверке и по прилету оставаться на месте, пока специалист не завершит осмотр. Это ускорит процесс досмотра и позволит быстрее попасть с борта в помещение аэропорта.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайУханьКрасноярскВ мире
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