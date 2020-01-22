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Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая
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РИА Новости

Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая

19:18 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости, Мария Князева. Первый этап договоренности по торговле США и Китая - это значительный шаг, который поможет сократить торговую напряженность между ними, сказал РИА Новости глава ВТО Роберто Азеведо в кулуарах Всемирного экономического форума.
США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.
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"Это по меньшей мере прогресс в смысле снижения напряжённости между двумя сторонами... Однако это первый шаг. Любое путешествие начинается с маленького шага. А это не было маленьким шагом, это был вполне значительный шаг. И я надеюсь, что это поможет сократить напряженность, потому что это то, что нам нужно сейчас", - сказал он.
Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок. Таким образом, стороны спустя два года переговоров в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата.
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Роберто АзеведоДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)КитайСШАЭкономика
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