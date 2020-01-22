Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости, Мария Князева. Первый этап договоренности по торговле Первый этап договоренности по торговле США Китая - это значительный шаг, который поможет сократить торговую напряженность между ними, сказал РИА Новости глава ВТО Роберто Азеведо в кулуарах Всемирного экономического форума.

США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.

"Это по меньшей мере прогресс в смысле снижения напряжённости между двумя сторонами... Однако это первый шаг. Любое путешествие начинается с маленького шага. А это не было маленьким шагом, это был вполне значительный шаг. И я надеюсь, что это поможет сократить напряженность, потому что это то, что нам нужно сейчас", - сказал он.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.