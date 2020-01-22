Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"

Ранее российский лидер счел администраторов "групп смерти" в соцсетях "мразями и уродами". Путин признался, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в группы, подталкивающие к суициду. Президент поддержал предложение о создание учебников для младших и старших классов по безопасности и введение соответствующего курса в школьную программу.

Кадыров назвал это хорошей новостью и отличным решением. Он обратил внимание, что в последние годы участились случаи самоубийств среди детей и подростков и для решения это проблемы необходимо привлечение молодежных и спортивных организаций, творческой интеллигенции, духовенства и местных СМИ.

"Комплекс мер позволил избежать трагических случаев. Однако нет никакого повода успокаиваться", — написал он в Telegram.