Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал "мразями" людей, создающих "группы смерти".
Ранее российский лидер счел администраторов "групп смерти" в соцсетях "мразями и уродами". Путин признался, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в группы, подталкивающие к суициду. Президент поддержал предложение о создание учебников для младших и старших классов по безопасности и введение соответствующего курса в школьную программу.
31 октября 2017, 17:36Ненависть в сети: что такое кибербуллинг и как с ним бороться
Кадыров назвал это хорошей новостью и отличным решением. Он обратил внимание, что в последние годы участились случаи самоубийств среди детей и подростков и для решения это проблемы необходимо привлечение молодежных и спортивных организаций, творческой интеллигенции, духовенства и местных СМИ.
"Комплекс мер позволил избежать трагических случаев. Однако нет никакого повода успокаиваться", — написал он в Telegram.
Он подчеркнул, что подобная работа будет продолжаться и в дальнейшем.