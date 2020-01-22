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Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"
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РИА Новости

Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"

19:15 22.01.2020 (обновлено: 20:24 22.01.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал "мразями" людей, создающих "группы смерти".
Ранее российский лидер счел администраторов "групп смерти" в соцсетях "мразями и уродами". Путин признался, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в группы, подталкивающие к суициду. Президент поддержал предложение о создание учебников для младших и старших классов по безопасности и введение соответствующего курса в школьную программу.
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Кадыров назвал это хорошей новостью и отличным решением. Он обратил внимание, что в последние годы участились случаи самоубийств среди детей и подростков и для решения это проблемы необходимо привлечение молодежных и спортивных организаций, творческой интеллигенции, духовенства и местных СМИ.
"Комплекс мер позволил избежать трагических случаев. Однако нет никакого повода успокаиваться", — написал он в Telegram.
Он подчеркнул, что подобная работа будет продолжаться и в дальнейшем.
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Почему родителям никогда нельзя ломать пароли от страниц детей в соцсетях
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Обсудить 6
Владимир ПутинРамзан КадыровРоссияОбщество
Популярные комментарии
расстрелять двоих и третьим быть никто не захочет! Именно в п одобных случаях это сработает. Когда речь об ограблениях, извращениях, подобная мера не помогает, т.к. есть более сильный стимул рискнуть,хотя бы и своей жизнью. Эти же - чисто политически мотивированы, если и есть оплата из третьих стран, она невелика.
22 января, 19:52
Von Stirliz
2600004
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