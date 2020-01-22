Глава ВТО оценил вероятность выхода США из организации

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли в ближайшее время объявит о выходе Вашингтона из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил РИА Новости глава ВТО Роберто Азеведо.
"Нет, иначе он не стал бы общаться", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Азеведо в ближайшее время приедет в Вашингтон, чтобы обсудить "впечатляющие изменения" в ВТО.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что у США "есть много тем, которые США хотели бы обсудить" с ВТО.
23 ноября 2019, 11:12Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО