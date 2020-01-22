Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T19:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563751502.html
Глава ВТО оценил вероятность выхода США из организации
https://cdn25.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_d374d544e4ee81c02dfd25da92d622a0.jpg
РИА Новости

Глава ВТО оценил вероятность выхода США из организации

19:10 22.01.2020
381
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли в ближайшее время объявит о выходе Вашингтона из Всемирной торговой организации (ВТО), заявил РИА Новости глава ВТО Роберто Азеведо.
"Нет, иначе он не стал бы общаться", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Азеведо в ближайшее время приедет в Вашингтон, чтобы обсудить "впечатляющие изменения" в ВТО.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что у США "есть много тем, которые США хотели бы обсудить" с ВТО.
Совместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
23 ноября 2019, 11:12
Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО
090021
Обсудить 0
Роберто АзеведоДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)СШАЭкономика
Рекомендуем
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин подписал распоряжение о трансформации делового климата
А чего он понимает в искусстве-то? Путин пошутил о знаниях Кудрина
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"
Тулси Габбард
Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
Выставка Титаник: как это было. Погружение в историю
С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
Британский парламент одобрил проект по условиям Brexit
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака прокомментировал встречу с Трампом в Давосе
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе Украины" обновился состав правления
Молоток судьи
Суд признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
Лента новостейМолния