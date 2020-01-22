Суд оставил Абызова в СИЗО до 26 марта

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде

Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову до 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", - огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом, Абызов останется в СИЗО как минимум до 26 марта. Вместе с ним суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову. Срок расследования по делу продлен до 25 июня.

"По делу направлено более 150 запросов в налоговые органы, кредитные и иные организации, Абызов, Пелипасов и Степанов обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, могут вступить контакт с другими участниками и неустановленными лицами, уничтожить доказательства, в связи с этим изменение меры пресечения на более мягкую невозможно", - сказал следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

В свою очередь сам бывший министр попросил изменить меру пресечения, так как, по его словам, у него диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, а в Лефортово невозможно провести обследование и лечение. Николая Степанова и Александра Пелипасова защита просила отпустить под залог в 10 миллионов и 3 миллиона рублей соответственно.

Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Экс-министр себя виновным не считает.