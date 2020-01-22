В Госдуме заявили, что угрозы эпидемии коронавируса нет

Отвечая на вопрос, есть ли угроза эпидемии, Петров подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.

"Людей пугают, что некий новый коронавирус, а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX века, где умрут десятки миллионов. Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", - сказал депутат.