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В Госдуме заявили, что угрозы эпидемии коронавируса нет
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РИА Новости

В Госдуме заявили, что угрозы эпидемии коронавируса нет

19:06 22.01.2020 (обновлено: 19:17 22.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять угрозе распространения коронавируса, заявил журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
"С точки зрения эпидбезопасности, Российская Федерация в высокой степени готовности", - сказал Петров.
Отвечая на вопрос, есть ли угроза эпидемии, Петров подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.
"Людей пугают, что некий новый коронавирус, а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX века, где умрут десятки миллионов. Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", - сказал депутат.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыГосдума РФКитайРоссияВ мире
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