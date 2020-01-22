В Госдуме заявили, что угрозы эпидемии коронавируса нет

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять угрозе распространения коронавируса, заявил журналистам член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
"С точки зрения эпидбезопасности, Российская Федерация в высокой степени готовности", - сказал Петров.
Отвечая на вопрос, есть ли угроза эпидемии, Петров подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.
"Людей пугают, что некий новый коронавирус, а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX века, где умрут десятки миллионов. Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", - сказал депутат.