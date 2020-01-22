Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства

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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.

В ходе встречи со студентами в преддверии Дня студента к Путину обратилась студентка факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Деканом этого факультета является Кудрин.

"А кто у вас декан?", - поинтересовался президент. Студентка ответила, что Кудрин.