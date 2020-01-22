Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства

СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
В ходе встречи со студентами в преддверии Дня студента к Путину обратилась студентка факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Деканом этого факультета является Кудрин.
"А кто у вас декан?", - поинтересовался президент. Студентка ответила, что Кудрин.
"Костин? А, Кудрин. А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей", - пошутил глава государства.