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Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
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РИА Новости

Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства

19:02 22.01.2020 (обновлено: 19:35 22.01.2020)
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СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил о знаниях занимающего пост главы Счетной палаты Алексея Кудрина в сфере искусства.
В ходе встречи со студентами в преддверии Дня студента к Путину обратилась студентка факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Деканом этого факультета является Кудрин.
"А кто у вас декан?", - поинтересовался президент. Студентка ответила, что Кудрин.
"Костин? А, Кудрин. А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей", - пошутил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
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Образовательный центр "Сириус"Алексей КудринСчетная палата РФСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинРоссияОбщество
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