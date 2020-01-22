Шереметьево опровергло данные о пассажире с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московский аэропорт Московский аэропорт "Шереметьево" не подтверждает информацию о коронавирусе у пассажира, следует из слов представителя авиагавани РИА Новости.

Телеграм-канал Mash в среду сообщил, что пассажир из Таиланда прилетел в "Шереметьево" и был госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.

"Это был гражданин Канады с пищевым отравлением. Он уже улетел заграницу", - сказал представитель "Шереметьево", отвечая на вопрос, может ли аэропорт подтвердить или опровергнуть информацию о пассажире с подозрением на коронавирус.

"Пассажир обратился к бортпроводникам в связи с ухудшением самочувствия, его забрали с борта самолета. Диагностировали низкое давление и гастроэнтерит", - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.