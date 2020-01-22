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Шереметьево опровергло данные о пассажире с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

Шереметьево опровергло данные о пассажире с подозрением на коронавирус

19:01 22.01.2020 (обновлено: 19:03 22.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры идут по коридору в аэропорту Шереметьево
Пассажиры идут по коридору в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Пассажиры идут по коридору в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" не подтверждает информацию о коронавирусе у пассажира, следует из слов представителя авиагавани РИА Новости.
Телеграм-канал Mash в среду сообщил, что пассажир из Таиланда прилетел в "Шереметьево" и был госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.
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"Это был гражданин Канады с пищевым отравлением. Он уже улетел заграницу", - сказал представитель "Шереметьево", отвечая на вопрос, может ли аэропорт подтвердить или опровергнуть информацию о пассажире с подозрением на коронавирус.
"Пассажир обратился к бортпроводникам в связи с ухудшением самочувствия, его забрали с борта самолета. Диагностировали низкое давление и гастроэнтерит", - сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. В среду также появилась информация о пассажире петербургского аэропорта "Пулково", госпитализированного с подозрением на коронавирус.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКанадаКитайШереметьево (аэропорт)РоссияВ мире
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