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В Египте задержали группу "Джокеров", планировавшую серию терактов
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РИА Новости

В Египте задержали группу "Джокеров", планировавшую серию терактов

18:58 22.01.2020
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© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта. Архивное фото
Полиция Египта. Архивное фото
© AP Photo / Eman Helal
КАИР, 22 янв – РИА Новости. МВД Египта в среду сообщило о задержании членов группировки, планировавшей теракты на годовщину революции в стране 25 января и связанной с запрещенной в стране группировкой "Братья-мусульмане"*.
Правоохранители задержали нескольких членов группировки в городе Тух провинции Кальюбия на севере страны, при них обнаружены оружие и взрывчатка для осуществления терактов, в том числе РПГ и снайперские винтовки. Конфискована также техника, в том числе беспилотники с камерами и компьютеры, а также маски с изображением популярного персонажа "Джокера".
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"Руководство группировки поручило членам "Хасм" подготовить серию терактов, готовясь к операции против важных персон и объектов, в том числе религиозных, запланированной на 25 января", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что боевики осуществили атаку 11 ноября 2019 года в деревне Кафр-Хасафа, в результате которой погибли двое охранников и один гражданин, случайно оказавшийся в данном месте.
По данным МВД, руководители группировки находятся в Турции и скрываются от египетского правосудия.
Согласно заявлению, параллельно с этой деятельностью другие члены группировки создавали страницы в Facebook и Telegram под названием "Народное движение – Джокер", с помощью которых планировались "демонстрации и провокации с перекрытием дорог и вандализмом". Через эти страницы публиковались недостоверные новости и слухи, целью которых было расшатывание государственного строя.
Генпрокуратура Египта расследует дела подозреваемых, ведутся поиски остальных членов группировки.
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Группировку "Братья-мусульмане"* основал в 1928 году сельский учитель Хасан аль-Банна. После масштабных столкновений с силами правопорядка в 2013 году организация "Братьев-мусульман"* была объявлена террористической в Египте.
Сейчас практически все высшее руководство группировки "Братья-мусульмане"* находится в тюрьме. Лидеров исламистов обвиняют в подрыве государственных устоев, попытках спровоцировать хаос в стране, планировании нападений на полицейские участки, госучреждения. В то же время ряд руководителей группировки сумели скрыться за пределами Египта.
Массовые антиправительственные волнения начались в Египте 25 января 2011 года, они были приурочены к профессиональному празднику полиции. За массовыми демонстрациями и столкновениями последовали отставка президента Мубарака, роспуск парламента и приостановка действия конституции. Спустя два с половиной года также в результате массовых протестов был смещен и избранный после восстания президент-исламист Мухаммед Мурси. Относительную стабильность Египет обрел с приходом к власти бывшего министра обороны Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в 2018 году был переизбран на второй четырехлетний президентский срок.
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