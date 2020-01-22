Любимова рассказала о реализации планов министерства культуры

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый министр культуры РФ Новый министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что у Минкультуры много планов, к реализации которых необходимо приступать в кратчайшие сроки, и министерская команда приняла решение наращивать темп работы.

"Спасибо за оказанную честь! Я не могла представить, что буду стоять на сцене в таком качестве. Совсем недавно мы проводили здесь питчинги, и мне казалось, что это один из самых сложнейших дней в моем календарном году. Нам всем предстоят очень непростые дни, но я знаю, что у нас есть команда… в которой работать нестрашно, которая, я уверена, продолжит работать в том же темпе, и мы приняли решение, что его нужно только наращивать", - заявила Любимова журналистам, отметив, что у ведомства очень хорошие перспективы.

Она отметила, что ее двери всегда открыты для руководителей всех подведомственных учреждений. "Вы знаете, где я работаю, вы знаете, что эта дверь так же открыта, как когда внутри сидел министр Мединский, и мы будем потихонечку, но очень быстро знакомиться и начинать скорее продолжать работу. У нас намечен путь, у нас есть огромное количество планов, и я думаю, что мы готовы. Спасибо вам за оказанное доверие!" - заключила она.

Во вторник указом президента РФ Любимова была назначена на должность министра культуры РФ. С 2012 года этот пост занимал Владимир Мединский.