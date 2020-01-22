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Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими
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РИА Новости

Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими

18:53 22.01.2020 (обновлено: 20:21 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими в старом городе в Иерусалиме.
Как следует из появившейся в социальных сетях видеозаписи, Макрон возбуждено говорит с полицейскими.
"Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите", — говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.
"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", — добавил Макрон и прошел внутрь.
Как уточняет издание "Едиот Ахронот", события развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним.
Похожий инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим занимавшего на тот момент пост президента Франции Жака Ширака.
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19 января, 23:30
Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине
Ранее в среду Макрон присутствовал на рабочем завтраке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в преддверии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. На встрече обсуждались региональные проблемы и вопросы безопасности. Израильский премьер также призвал президента Франции присоединиться к санкциям против Ирана и поблагодарил его за четкую позицию осуждения антисемитизма.
С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей, прибывающих в эти дни в Иерусалим, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.
На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Владимира Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.
В рамках визита Владимира Путина в Израиль запланирована встреча российского президента с Нетаньяху. Также оба лидера собираются принять участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда в иерусалимском парке Сакер.
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20 января, 15:32Экология
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1044592312
Обсудить 1
Эммануэль МакронЖак ШиракВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимИзраильВ мире
Популярные комментарии
Кроме того, президент Франции принес извинения командиру полицейских и начальнику отдела персональной охраны при ШАБАКе. А также обнял их. Он заверил, что никого не хотел обидеть.
22 января, 22:42
אלי זמלן
1712001
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