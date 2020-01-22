Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в перепалку с полицейскими в старом городе в Иерусалиме

Как следует из появившейся в социальных сетях видеозаписи, Макрон возбуждено говорит с полицейскими.

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) January 22, 2020

"Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите", — говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

"У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной. Пожалуйста, все уважайте правила", — добавил Макрон и прошел внутрь.

Как уточняет издание "Едиот Ахронот" , события развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним.

Похожий инцидент произошел в 1996 году во время визита в Иерусалим занимавшего на тот момент пост президента Франции Жака Ширака

Ранее в среду Макрон присутствовал на рабочем завтраке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в преддверии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. На встрече обсуждались региональные проблемы и вопросы безопасности. Израильский премьер также призвал президента Франции присоединиться к санкциям против Ирана и поблагодарил его за четкую позицию осуждения антисемитизма.

С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей, прибывающих в эти дни в Иерусалим, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.

На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Владимира Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.