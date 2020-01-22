Первый сезон "Ведьмака" побил рекорд по количеству просмотров

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Первый сезон сериала "Ведьмак" официально побил рекорд по числу просмотров на платформе Netflix, . Первый сезон сериала "Ведьмак" официально побил рекорд по числу просмотров на платформе Netflix, сообщает NME.

Стриминговый сервис пояснил, что за первые четыре недели после премьеры его посмотрели 76 миллионов раз. Таким образом он стал самым популярным первым сезоном среди всех проектов Netflix.

Платформа недавно поменяла систему ведения статистики, теперь учитываются все аккаунты, на которых зафиксирован просмотр по меньшей мере двух минут любой серии или фильма, а не 70%, как это было раньше.