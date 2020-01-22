Телеграм-канал Легойды попал в Топ-30 по итогам 2019 года

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Телеграм-канал главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды попал в тридцатку самых цитируемых в российских СМИ ТГ-каналов в ушедшем году по версии "Медиалогии", в РПЦ рассматривают данный факт как свидетельство способности Церкви "адаптироваться к новым тенденциям в информационном пространстве".

"Попал в Топ-30 тлг каналов по цитируемости в 2019 году. Спасибо, что читаете!" - прокомментировал это сам Легойда в своем Телеграм-канале

Канал председателя синодального отдела занял в рейтинге, опубликованном "Медиалогией", 29-е место (количество цитат - 1.062). Это - единственный канал религиозного деятеля или религиозной тематики, попавший в список лучших по показателю их упоминания в СМИ. В топ-30 также оказались ТГ-каналы ряда российских политиков и журналистов.