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Религия и мировоззрение
2020-01-22T19:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563750400.html
Телеграм-канал Легойды попал в Топ-30 по итогам 2019 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

Телеграм-канал Легойды попал в Топ-30 по итогам 2019 года

18:56 22.01.2020 (обновлено: 19:07 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Телеграм-канал главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды попал в тридцатку самых цитируемых в российских СМИ ТГ-каналов в ушедшем году по версии "Медиалогии", в РПЦ рассматривают данный факт как свидетельство способности Церкви "адаптироваться к новым тенденциям в информационном пространстве".
"Попал в Топ-30 тлг каналов по цитируемости в 2019 году. Спасибо, что читаете!" - прокомментировал это сам Легойда в своем Телеграм-канале.
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Канал председателя синодального отдела занял в рейтинге, опубликованном "Медиалогией", 29-е место (количество цитат - 1.062). Это - единственный канал религиозного деятеля или религиозной тематики, попавший в список лучших по показателю их упоминания в СМИ. В топ-30 также оказались ТГ-каналы ряда российских политиков и журналистов.
"Попадание канала председателя Синодального отдела в топ-30 по цитируемости рассматривается как свидетельство способности профильных подразделений Церкви адаптироваться к новым тенденциям в информационном пространстве, которое в настоящий момент характеризуется активным развитием Телеграм-каналов", - сказал РИА Новости источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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