Путин проведет заседание президиума госсовета и совета по науке

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проведет совместный президиум госсовета и совет по науке.
"Мы в ближайшее время планируем провести и совет по науке, и заседание президиума госсовета, посвящённое той же самой теме - теме развития науки, инноваций. Сделаем это совмещенно", - сказал Путин на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками, которая проходит в образовательном центре "Сириус".
Он добавил, что на это совместное заседание будут приглашены представители регионов, представители нового кабмина, студенчества и научной среды.