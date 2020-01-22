Эрнст рассказал, когда определится участник Евровидения от России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Решение о конкурсанте на Евровидение от России обычно принимается до конца февраля, сообщил РИА Новости глава Первого канала Константин Эрнст.
"Не решено еще. До конца февраля обычно мы решаем", - ответил Эрнст на вопрос РИА Новости о том, кто представит Россию на Евровидении в 2020 году.
В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.
28 ноября 2019, 13:35КультураОрганизаторы представили логотип Евровидения-2020