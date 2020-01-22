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Культура
2020-01-22T18:49+0300
https://ria.ru/20200122/1563750201.html
Эрнст рассказал, когда определится участник Евровидения от России
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РИА Новости

Эрнст рассказал, когда определится участник Евровидения от России

18:49 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Евровидение-2019"
Международный конкурс Евровидение-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Решение о конкурсанте на Евровидение от России обычно принимается до конца февраля, сообщил РИА Новости глава Первого канала Константин Эрнст.
"Не решено еще. До конца февраля обычно мы решаем", - ответил Эрнст на вопрос РИА Новости о том, кто представит Россию на Евровидении в 2020 году.
В прошлом году Россию на Евровидении второй раз представлял Сергей Лазарев, который занял с песней Scream! третье место, как и в 2016 году, когда он участвовал в конкурсе в Стокгольме.
Организаторы показали логотип Евровидения-2020
28 ноября 2019, 13:35Культура
Организаторы представили логотип Евровидения-2020
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КультураЕвровидениеСергей ЛазаревКонстантин ЭрнстРоссия
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