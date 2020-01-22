Суд признал отказ Алибасову в иске к производителю "Крота" законным

"Судебная коллегия постановила решение первой инстанции оставить без изменения", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу юристов Алибасова. Теперь решение вступило в законную силу.

Представители продюсера указывают в иске, что в результате взаимодействия их доверителя с "Кротом" его здоровью был нанесен вред.