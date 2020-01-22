Суд признал отказ Алибасову в иске к производителю "Крота" законным

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ продюсеру Бари Алибасову в иске на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебная коллегия постановила решение первой инстанции оставить без изменения", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу юристов Алибасова. Теперь решение вступило в законную силу.
Представители продюсера указывают в иске, что в результате взаимодействия их доверителя с "Кротом" его здоровью был нанесен вред.
Алибасов в начале июня прошлого года попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сын Алибасова 17 июня сообщил РИА Новости, что его отца выписали из больницы.
11 июля 2019, 10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления