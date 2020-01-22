Чернышенко представил Любимову сотрудникам министерства культуры

"Мы помним, что в Федеральном послании президент определил, что культурное развитие является нашим национальным приоритетом, и для этого созданы все условия, чтобы мы могли наш культурный блок, наши ценности, оберегать и создавать условия, чтобы продвигать, защищать от внешних воздействий, бережно к ним относиться. Вы все, конечно, делаете", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что "Любимова - надежный, испытанный товарищ и боец, которая была испытана в разных ипостасях". "Нет сомнений в правительстве, что она справится, потому что вся работа, которая велась в министерстве под руководством Владимира Мединского, привела к тем успехам, которые мы видим", - добавил он.

На представлении присутствовали президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ Марина Лошак, народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, ректор ВГИК Владимир Малышев, директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и многие другие.