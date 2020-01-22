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Формирование нового правительства
2020-01-22T18:38+0300
https://ria.ru/20200122/1563749394.html
Чернышенко представил Любимову сотрудникам министерства культуры
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РИА Новости

Чернышенко представил Любимову сотрудникам министерства культуры

18:31 22.01.2020 (обновлено: 18:38 22.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Министр культуры РФ Ольга Любимова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко представил в среду сотрудникам министерства культуры нового главу ведомства Ольгу Любимову, добавив, что правительство не сомневается в том, что у нее все получится на новом посту.
"Мы помним, что в Федеральном послании президент определил, что культурное развитие является нашим национальным приоритетом, и для этого созданы все условия, чтобы мы могли наш культурный блок, наши ценности, оберегать и создавать условия, чтобы продвигать, защищать от внешних воздействий, бережно к ним относиться. Вы все, конечно, делаете", - сказал Чернышенко.
Ольга Любимова
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Биография Ольги Любимовой
Он отметил, что "Любимова - надежный, испытанный товарищ и боец, которая была испытана в разных ипостасях". "Нет сомнений в правительстве, что она справится, потому что вся работа, которая велась в министерстве под руководством Владимира Мединского, привела к тем успехам, которые мы видим", - добавил он.
На представлении присутствовали президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор ГМИИ Марина Лошак, народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, ректор ВГИК Владимир Малышев, директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и многие другие.
Во вторник указом президента РФ Любимова была назначена на должность министра культуры РФ. С 2012 года этот пост занимал Владимир Мединский.
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
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Формирование нового правительстваНовости культурыОльга ЛюбимоваДмитрий ЧернышенкоМинистерство культуры РФВладимир МединскийРоссияОбщество
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