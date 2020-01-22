В Орловской области пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку

ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Школьница 12 лет погибла, попав под поезд "Санкт-Петербург-Белгород" в Орловской области, сообщает в среду Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла на перегоне станции "Стальной конь-Орел" Московской железной дороги.
"По предварительным данным, сегодня, примерно в 15 часов 23 минуты, при переходе железнодорожных путей в не предназначенном для этого месте, слушая при этом музыку через наушники, смертельно травмирована девочка 2007 года рождения пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург-Белгород", - информирует следствие.
По факту происшествия начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.