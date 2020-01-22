В Орловской области пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку

"По предварительным данным, сегодня, примерно в 15 часов 23 минуты, при переходе железнодорожных путей в не предназначенном для этого месте, слушая при этом музыку через наушники, смертельно травмирована девочка 2007 года рождения пассажирским поездом сообщением "Санкт-Петербург-Белгород", - информирует следствие.