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Культура
2020-01-22T18:40+0300
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Джордж Мартин: конец книги будет сильно отличаться от финала сериала
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РИА Новости

Джордж Мартин: конец книги будет сильно отличаться от финала сериала

18:40 22.01.2020
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© Bighead Littlehead/ Created By/Generator Entertainment/Home Box Office (HBO)/Television 360 (2011 – ...)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead/ Created By/Generator Entertainment/Home Box Office (HBO)/Television 360 (2011 – ...)
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что конец седьмой книги будет не похож на версию "Игры престолов", сообщает портал Cnet.
В недавнем интервью немецкой Die Welt он рассказал, что у одного из Старков судьба будет сильно отличаться от сериальной.
"Зрители увидели один из вариантов концовки, но не единственно возможный… Я не ожидал, что телевизионное шоу меня обгонит", - отметил Мартин.
"Тем не менее, я буду продолжать то, что делал последние несколько лет: я все ещё пытаюсь закончить книгу "Ветра зимы" и следующую за ней "Мечту весны". Сейчас я работаю над ними. Потом посмотрим", - добавил писатель.
Он также рассказал, что пять лет назад, во время съемок третьего сезона, сценаристы планировали закончить на седьмом и завершить шоу тремя отдельными фильмами в кинотеатрах. Однако руководство HBO решило, что сериал должен остаться на телеэкранах и не поддержало инициативу создателей.
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