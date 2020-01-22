Джордж Мартин: конец книги будет сильно отличаться от финала сериала

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что конец седьмой книги будет не похож на версию "Игры престолов", . Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что конец седьмой книги будет не похож на версию "Игры престолов", сообщает портал Cnet.

В недавнем интервью немецкой Die Welt он рассказал , что у одного из Старков судьба будет сильно отличаться от сериальной.

"Зрители увидели один из вариантов концовки, но не единственно возможный… Я не ожидал, что телевизионное шоу меня обгонит", - отметил Мартин.

"Тем не менее, я буду продолжать то, что делал последние несколько лет: я все ещё пытаюсь закончить книгу "Ветра зимы" и следующую за ней "Мечту весны". Сейчас я работаю над ними. Потом посмотрим", - добавил писатель.