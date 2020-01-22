Окончательного диагноза у госпитализированного пассажира из Китая нет

Пассажиры у входа в терминал аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Пассажир, госпитализированный после того, как с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Пассажир, госпитализированный после того, как с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Китая , где идет вспышка нового типа короновируса, сам обратился за медицинской помощью из-за высокой температуры, но окончательного диагноза пока нет, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора

Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной РИА Новости сообщали, что пассажир, прибывший рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ, доставлен в больницу имени Боткина.

"Пассажир сам обратился за медицинской помощью. У него выявлена температура около 38 градусов, а также одышка", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, окончательный диагноз будет поставлен пациенту только после завершения его обследования, поскольку по такому признаку, как повышенная температура, нельзя точно судить о природе заболевания.

"Диагноз будет поставлен после обследования", - отметила она.