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Окончательного диагноза у госпитализированного пассажира из Китая нет
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РИА Новости

Окончательного диагноза у госпитализированного пассажира из Китая нет

18:26 22.01.2020 (обновлено: 18:48 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры у входа в терминал аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у входа в терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Пассажир, госпитализированный после того, как с подозрением на ОРВИ прилетел в Санкт-Петербург из Китая, где идет вспышка нового типа короновируса, сам обратился за медицинской помощью из-за высокой температуры, но окончательного диагноза пока нет, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной РИА Новости сообщали, что пассажир, прибывший рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ, доставлен в больницу имени Боткина.
"Пассажир сам обратился за медицинской помощью. У него выявлена температура около 38 градусов, а также одышка", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, окончательный диагноз будет поставлен пациенту только после завершения его обследования, поскольку по такому признаку, как повышенная температура, нельзя точно судить о природе заболевания.
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"Диагноз будет поставлен после обследования", - отметила она.
Представитель Роспотребнадзора добавила, что россиянин прибыл в Санкт-Петербург непрямым рейсом, но не уточнила, через какие российские аэропорты он следовал.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорКитайРоссияПроисшествия
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