С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт

Выставка "Титаник: как это было. Погружение в историю

© Фото : "Афимолл-Сити" Выставка "Титаник: как это было. Погружение в историю

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На этой неделе компания RMS Titanic Inc. обратилась с документами в окружной суд США в Восточной Вирджинии, чтобы получить разрешение достать с затонувшего лайнера "Титаник" телеграфный передатчик, На этой неделе компания RMS Titanic Inc. обратилась с документами в окружной суд США в Восточной Вирджинии, чтобы получить разрешение достать с затонувшего лайнера "Титаник" телеграфный передатчик, сообщает The Washington Post.

Как утверждают представители компании, они могут восстановить устройство.

Главное, отправить на дно океана специального робота, который извлечет уникальный артефакт. Именно с этого телеграфа посылали сигнал "SOS" на другие судна, когда 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом и начал тонуть.

Но состояние рубки, в которой находится передатчик, с каждым годом становится все хуже.