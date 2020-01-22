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Культура
2020-01-22T19:35+0300
https://ria.ru/20200122/1563749144.html
С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт
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РИА Новости

С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт

19:35 22.01.2020
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© Фото : "Афимолл-Сити" Выставка "Титаник: как это было. Погружение в историю
Выставка Титаник: как это было. Погружение в историю
© Фото : "Афимолл-Сити"
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На этой неделе компания RMS Titanic Inc. обратилась с документами в окружной суд США в Восточной Вирджинии, чтобы получить разрешение достать с затонувшего лайнера "Титаник" телеграфный передатчик, сообщает The Washington Post.
Как утверждают представители компании, они могут восстановить устройство.
Главное, отправить на дно океана специального робота, который извлечет уникальный артефакт. Именно с этого телеграфа посылали сигнал "SOS" на другие судна, когда 15 апреля 1912 года лайнер столкнулся с айсбергом и начал тонуть.
Но состояние рубки, в которой находится передатчик, с каждым годом становится все хуже.
Эксперт по "Титанику" Паркс Стивенсон предупреждает, если не поторопится экспедицией, "самое известное радио в мире будет похоронено навсегда".
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