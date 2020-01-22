В Сочи построят парк с животными, которых можно будет забрать домой

СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Парк, где будут содержаться бездомные животные, с которыми можно будет погулять и забрать домой, появится в Сочи, сообщает администрация города.

По данным властей, парк помимо вольерных комплексов обустроят пешеходными и прогулочными зонами. Администрация курорта уже подобрала земельный участок, территория соответствует всем требованиям, в том числе удаленности от жилой застройки.

"Основная идея заключается в создании парка, куда жители курорта смогут приезжать и гулять с животными, знакомиться с ними и, по возможности, забирать домой. Содержаться питомцы будут за счет инвесторов в вольерном комплексе", — цитируются в сообщении слова директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александра Мамлая.

По его словам, также в городе появится мобильный госпиталь, работа которого будет заключаться в стерилизации и чипировании домашних и бродячих животных.