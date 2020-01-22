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В Сочи построят парк с животными, которых можно будет забрать домой
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РИА Новости

В Сочи построят парк с животными, которых можно будет забрать домой

18:59 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Парк, где будут содержаться бездомные животные, с которыми можно будет погулять и забрать домой, появится в Сочи, сообщает администрация города.
По данным властей, парк помимо вольерных комплексов обустроят пешеходными и прогулочными зонами. Администрация курорта уже подобрала земельный участок, территория соответствует всем требованиям, в том числе удаленности от жилой застройки.
"Основная идея заключается в создании парка, куда жители курорта смогут приезжать и гулять с животными, знакомиться с ними и, по возможности, забирать домой. Содержаться питомцы будут за счет инвесторов в вольерном комплексе", — цитируются в сообщении слова директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александра Мамлая.
По его словам, также в городе появится мобильный госпиталь, работа которого будет заключаться в стерилизации и чипировании домашних и бродячих животных.
В январе вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, который регламентирует новые подходы регулирования численности и содержания безнадзорных животных. В настоящее время администрация Краснодарского края прорабатывает нормативно-правовую базу для передачи полномочий и субвенций в муниципальные образования.
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